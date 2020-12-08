أبي رميا عرض مع وزير الصحة الاجراءات الوقائية خلال الاعياد

زار عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، واطلع منه على مدى انتشار فيروس كورونا في لبنان وبحثا في الاجراءات المتخذة في قضاء جبيل لناحية جهوزية المستشفيات في المنطقة وأماكن الحجر الصحي ومتابعة حالات المصابين والمخالطين، وتم التأكيد على ضرورة التزام المواطنين الاجراءات الوقائية خصوصا خلال فترة الاعياد. كما تم البحث في وضع مستشفى قرطبا الحكومي، والأعمال القائمة لتجهيزه بعد تأمين المساهمة المالية من قبل وزارة الصحة، وتم تناول موضوع رفع الدعم المطروح على صعيد الأدوية وخطة الترشيد، ليستطيع المواطن الحصول على حقوقه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام