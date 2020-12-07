قاضية وقاض أمريكيان يرفضان إلغاء فوز بايدن في ميشيجان وجورجيا

رفضت قاضية وقاض أمريكيان اليوم الاثنين دعوات أقامها أحد حلفاء الرئيس دونالد ترامب لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولايتي ميشيجان وجورجيا بسبب مزاعم مخالفات لا أساس لها وإعلان فوز ترامب في الولايتين، وذلك في أحدث مساع فاشلة لتغيير نتائج الانتخابات. وأقام الدعاوى سيدني باول، وهو محام سابق لحملة ترامب، يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني نيابة عن مجموعات من الناخبين الجمهوريين.

وخسر ترامب ومؤيدوه العديد من الدعاوى القضائية التي استهدفت قلب نتائج الانتخابات في ولايات خسرها ترامب في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بعد أن فاز فيها في انتخابات عام 2016. وتضمنت الدعاوى مزاعم تزوير بلا دليل. وحكمت ليندا باركر قاضية المحكمة الجزئية في ديترويت وتيموثي باتن قاضي المحكمة الجزئية في أتلانتا بانتفاء صفة مقيمي الدعاوى وإقامتها بعد الميعاد. وكتبت باركر تقول “قال الشعب كلمته” في إشارة إلى نتائج الانتخابات.

المصدر: رويترز