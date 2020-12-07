وفد من حزب الله زار رئيس مستشفى صيدا الحكومي

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر إدارة مستشفى صيدا الحكومي، والتقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام الدكتور أحمد الصمدي الذي رحب بالوفد بعد تهنئته بسلامته وتعافيه الكامل من فيروس كورونا .

وأشار بيان إلى أن “البحث تناول المشاكل التي تعاني منها المستشفى ماليا وإداريا ولوجستيا، حيث تم التفاهم على عدد من النقاط للعمل على حلها وفق رؤية متكاملة مع وزارة الصحة وفعاليات مدينة صيدا ونوابها”.

ونوه الوفد ب”جهود جميع العاملين بالمستشفى من جسم طبي وتمريضي واداري وعمّالي والذين يعملون بجهد وإخلاص رغم الضائقة المالية التي يعاني منها المستشفى”.

وحيا “فعاليات المدينة التي وقفت بكل طاقتها كي تستمر مستشفى صيدا الحكومي بعملها خاصة في مكافحة الفيروس المستجد”، داعيا “الجهات المعنية لمعالجة ملف المستشفى وتوفير كافة مستلزمات الإستمرارية لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام