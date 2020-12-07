العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي الأكاذيب التي ادعاها أحمد فتفت حول كلام للسيد نصرالله

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً قاطعاً الأكاذيب والمزاعم التي إدّعاها الوزير السابق أحمد فتفت في حديثه إلى جريدة “نداء الوطن”، والتي قال فيها إن “الأمين العام لحزب اللّه أبلغه أن حزب اللّه لديه جهاز أمن يعرف كل شيء في لبنان وحاول من خلال هذا الكلام رمي التهم الباطلة في أكثر من اتجاه وعلى اكثر من صعيد”.

واكدت العلاقات الاعلامية في الحزب في بيان لها الاثنين أن “سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم يقل له هذا الكلام بتاتا، وبالتالي فإن كل ما إدّعاه ليس إلا افتراءات عارية من الصحة جملةً وتفصيلا”.

المصدر: بريد الموقع