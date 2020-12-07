وهبة وقع اتفاقيتين للتعاون المالي مع المانيا وتسلم نسخا عن أوراق اعتماد 3 سفراء جدد

وقع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان شربل وهبة على اتفاقيتين للتعاون المالي مع المانيا ممثلة بسفيرها في لبنان أندرياس كيندل، ويبلغ مجموعها مئة مليون يورو، تخصص مباشرة من الحكومة الألمانية للبنان للقيام بإصلاحات طارئة في البنى التحتية بالإضافة إلى مساعدة لبنان لمواجهة جائحة كورونا.

وتمنى وهبة أن “تفتح هاتان الاتقاقيتان الأبواب أمام المؤسسات المالية لتقديم مساعدات في المستقبل للبنان يكون بأمس الحاجة إليها”، وشكر عبر السفير كيندال الحكومة الألمانية على المساعدات.

يذكر ان هذه الأموال تخصص لدعم عدد من البرامج التي تتسم بطابع الأولوية، كبناء مدارس، وبرامج مياه وصرف صحي.

من جهة ثانية، تسلم الوزير وهبة نسخا عن أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من سيراليون علي باربارا كامارا، البرازيل ريبيرو تليس هرمانوس وكوريا الشمالية مون جونغ نام، لدى لبنان تمهيدا لتقديمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت لاحق.

وبعد الظهر، استقبل وهبة الوفد البرلماني الاوروبي الذي يزور لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام