النائب الحاج حسن: طلبنا من وزير الاتصالات اجراء مشاورات بشأن تجديد عقد شركة ليبان بوست منعا للوصول إلى حالة الشغور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2020 - 14:06

النائب الحاج حسن: طلبنا من وزير الاتصالات اجراء مشاورات بشأن تجديد عقد شركة ليبان بوست منعا للوصول إلى حالة الشغور

منذ 2 ساعة 7 December، 2020
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