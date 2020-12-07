رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في مؤتمر صحافي: جرى إعداد دفتر شروط جديد لتلزيم قطاع البريد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 7 2020 - 14:06

رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في مؤتمر صحافي: جرى إعداد دفتر شروط جديد لتلزيم قطاع البريد

منذ 2 ساعة 7 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة