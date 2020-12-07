مصادر اسرائيلية: احتجاز عشرات الإسرائيليين في مطار دبي ومنعهم من الدخول بسبب خلل في تأشيرات الدخول – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2020 - 09:38

مصادر اسرائيلية: احتجاز عشرات الإسرائيليين في مطار دبي ومنعهم من الدخول بسبب خلل في تأشيرات الدخول

منذ 47 mins 7 December، 2020
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