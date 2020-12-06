الصحة اللبنانية: تسجيل 1236 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 6 2020 - 17:56

الصحة اللبنانية: تسجيل 1236 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الاخيرة

منذ 18 mins 6 December، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة