الصحة اللبنانية: تسجيل 1236 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 17:56
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محافظ بعلبك الهرمل: سيتم تمديد إقفال المدارس لأسبوع آخر في كل من بعلبك بريتال اللبوة بدنايل النبي شيت دورس طاريا الهرمل
محافظ بعلبك الهرمل: وكذلك سيتم تمديد إقفال المدارس في القصر الكواخ تمنين التحتا اليمونة عرسال وحوش الرافقة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية:الأخبار التي بثتها محطة الجديد حول مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة هي اخبار كاذبة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية:هذه المحطة تتعمد بشكل شبه يومي بث مثل هذه الاخبار الكاذبة على رغم التوضيحات التي نصدرها
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثامنة في شرقي القدس المحتلة
حزب الله وأهالي مدينة الهرمل شيعوا فقيد الجهاد والمقاومة الحاج حسين علي فهد حمادة
مراسل المنار: تحطم مروحية "مدنية" "اسرائيلية" بعد اصطدامها بخط كهرباء في الجليل الأعلى
وزير استخبارات العدو إيلي كوهن: كنا نعرف العالم الإيراني محسن فخري زاده وتبعناه وكنا نعرف ما كان يفعله
الحشد الشعبي: طيران الجيش العراقي بالتنسيق مع الحشد استهدف تجمعا لفلول داعش في منطقة السعلوة في يثرب
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة على ان تستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة
ترامب: لا أريد الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024 وإنما أريد العودة إلى البيت الأبيض بعد ثلاثة أسابيع
ترامب خلال مشاركته بأول تجمع انتخابي بعد الإقتراع الرئاسي: نحن لم نخسر هذه الانتخابات بل سنفوز فيها
بايدن: الولايات المتحدة تمر بزيادة مأساوية في عداد الإصابات بكورونا
جونز هوبكنز:الولايات المتحدة تسجل 230 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة مسجلة رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررا بكورونا في العالم بعد تسجيل 230 ألف إصابة و2527 وفاة في يوم واحد
وكالة بلومبيرغ: إيران أرسلت أكبر أسطول من ناقلاتها النفطية قوامه 10سفن إلى فنزويلا
الخارجية الايرانية: وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في طهران للقاء نظيره الايراني محمد جواد ظريف
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررا بكورونا في العالم بعد تسجيل 230 ألف إصابة و2527 وفاة في يوم واحد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حكومة الإكوادور تؤكد أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات التشريعية في فنزويلا
انتخابات تشريعية في رومانيا يرجح فوز الليبراليين فيها
الصين تنجح في تحقيق أول التحام لها في مدار القمر
المسبار الياباني "هايابوسا 2" عاد إلى الأرض بعينات من كويكب "ريوغو" بعد رحلة استمرت 7 سنوات
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررا بكورونا في العالم بعد تسجيل 230 ألف إصابة و2527 وفاة في يوم واحد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة اللبنانية: تسجيل 1236 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الاخيرة
منذ 18 mins
6 December، 2020
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التقرير اليومي
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1236 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الاخيرة
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