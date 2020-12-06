الرئيس روحاني: مستعدون لزيادة انتاجنا من النفط على وجه السرعة

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على “ضرورة اعادة انتاج النفط الى ما كان عليه سابقاً، من أجل تصديره”، معلناً استعداد بلاده “زيادة انتاج النفط على وجه السرعة”.

ولفت الرئيس الايراني الأحد، خلال الاجتماع الـ 185 للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، إلى أن “انتاج وبيع النفط واجه بعض القيود بفعل الحظر الذي فرض على البلاد قبل الاتفاق النووي، إلا أننا تمكنا من بلوغ بيع مليوني برميل من النفط بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ و ازالة العقوبات والآن وبفضل الاليات العملياتية والتجارب القمية التي تتمتع بها البلاد مستعدون لزياد انتاج النفط على وجه السرعة”.

واوضح الرئيس روحاني أن “الحرب الاقتصادية التي شنّتها علينا امريكا وضعت الكثير من العقبات امام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات، إلا أن حلم ترامب لتصفير صادرات ايران من النفط لم يحقق على الاطلاق بل إنه يدفن حلمه هذا”.

من جهة ثانية، أشار الرئيس روحاني الی الضغوطات الناجمة عن تفشي كورونا، موضحاً أن الحكومة “ستبذل جهودها على أساس توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية لمعالجة هذه المشاكل خاصة بالنسبة للطبقات ذات الدخل المحدود في المجتمع حيث جعلت مساعدة هولاء الاشخاص أحد أهم استراتيجياتها في المرحلة الراهنة”.

وفيما أشار الى لائحة الموازنة للعالم الايراني القادم الذي يبدأ في 21 آذار/مارس 2021 ، اكد رئيس الجمهورية انه “تم اعداد لائحة الموازنه هذه وفقا لمتطلبات المجتمع وحاجات الشعب الايراني، وانها تحمل العديد من الرسائل الواضحة وتبين الظروف الاقتصادية للبلاد في العام المقبل، إذ أنه على المسؤولين المعنيين بمختلف المجالات الاقتصادية أن يقوموا بتبيان هذه الرسائل للرأي العام الايراني”.

المصدر: ارنا