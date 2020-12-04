رئيس القومي عزى بفخري زادة: خسارة كبيرة لايران ولكل قوى المقاومة والرد على اغتياله آت لا محال

أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أن رئيسه “وائل الحسنية زار على رأس وفد قيادي، مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان وقدم التعازي للقائم بالأعمال السيد خليلي واركان السفارة باستشهاد العالم النووي الدكتور محسن فخري زادة الذي استشهد بعد تعرضه لعملية اغتيال ارهابية”.

ولفت البيان الى أن “الحسنية أعرب خلال زيارة التعزية، عن تقدير القومي لموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ووقوفها بحزم الى جانب شعبنا في مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني، ودفعها الاثمان الباهظة نتيجة هذا الموقف. وقال: ان استشهاد العالم الكبير الدكتور محسن فخري زادة بعملية اغتيال آثمة يقف وراءها العدو الصهيوني وحلفاؤه، شكل خسارة كبيرة لايران ولكل قوى المقاومة، لكننا على ثقة بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تزخر بآلاف العلماء والطاقات الذين سيواصلون بكل عزم وتصميم مسيرة العالم الشهيد، وأن الرد على اغتياله، آت لا محال. وأكد الوقوف الى جانب ايران التي تواجه الحصار والعقوبات والحملات المعادية بسبب موقفها الداعم لشعبنا في فلسطين ولبنان والشام والعراق وكل امتنا، في معركته المصيرية والوجودية ضد العدو الصهيوني العنصري الاستيطاني وضد الارهاب ورعاته”.

وذكر البيان أن “الحسنية سجل كلمة في سجل التعازي، أشاد فيها بمزايا العالم الشهيد الدكتور محسن فخري زادة. أما القائم بالأعمال في السفارة السيد خليلي فشكر رئيس القومي والوفد القيادي على التعزية، وأعرب عن تقديره لدور الحزب ومواقفه على المستويات كافة، خصوصا دوره في مقاومة الاحتلال والارهاب. وأكد ثبات الجمهورية الاسلامية الايرانية على مواقفها الداعمة لقضايا الشعوب المحقة، ووقوفها الى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن شعبها وأرضها في مواجهة العدو الصهيوني وقوى الارهاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام