السفارة الايرانية: ممثلو رؤساء ورسميون وسياسيون قدموا التعازي بفخري زاده

أعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت في بيان الجمعة أنها “في إطار التكريم الوطني لرئيس منظمة الأبحاث والابداع في وزارة الدفاع الإيرانية العالم النووي الشهيد الدكتور محسن فخري زاده الذي اغتالته يد الإرهاب الإسرائيلية الآثمة، فتحت السفارة سجل التعازي باستشهاده، وذلك في مقرها في بئر حسن”.

ولفت البيان الى أنه “زار السفارة لتقديم واجب التعازي، ممثلون عن الرؤساء، وعدد كبير من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وممثلو الهيئات الروحية والفعاليات والأحزاب والكيانات السياسية اللبنانية والفلسطينية وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية والدولية العاملة في لبنان”.

وأشار البيان الى أن ” المعزين عبروا عن عميق حزنهم ومواساتهم ومشاركتهم الألم مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وتابع “من جانبه، شكر القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد خليلي المعزين على صدق مشاعرهم وتعازيهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام