الإمارات: إما نحصل على أفضل أسلحة أمريكية أو سنلجأ إلى دول أخرى

حذرت الإمارات الولايات المتحدة من أنها قد تقتني أسلحة متطورة من دول أخرى، “إن لم توافق واشنطن على تلبية احتياجاتها في هذا المجال”، في ظل جدل حول صفقة تصدير مقاتلات “إف-35” لأبوظبي. وأشار السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، في سلسلة تغريدات نشرت على حساب السفارة الرسمي أمس الخميس، إلى أن “الصفقة التي تشمل أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار دولار منها “إف-35” ويدرسها الكونغرس حالياً تحظى بالأهمية القصوى لكلا الطرفين”، وذلك ردا على السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الذي أعرب مؤخراً عن معارضته للعقد الذي وافقت عليه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووصف السفير بلاده بأنها “المجتمع الأكثر انفتاحاً وتسامحاً” في المنطقة، لافتاً إلى أن “الصفقة ستتيح تعزيز التعاون العسكري المتطور أصلا بين أبوظبي وواشنطن”، حسب قوله. وزعم أن “بيع “إف-35” إلى الإمارات هو أكبر بكثير من مجرد صفقة تسليح بل إنه يخدم المضي قدما صوب شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا، ويتيح للإمارات تولي أكبر قدر من المسؤولية فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، ما سيسمح للولايات المتحدة بالتركيز أكثر على تحديات عالمية أخرى”، حسب تعبيره.

وأشار العتيبة إلى “موافقة قادة “إسرائيل” على الصفقة”، ورفض الانتقادات التي وجهها ميرفي إلى بلاده على خلفية دورها في الأزمة اليمنية، مذكراً أن أبوظبي “سحبت قواتها من اليمن في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي”، حسب زعمه.

وذكّر السفير أن وصف الإمارات بأنها تحظى بـ”شراكة دفاعية وثيقة ونشطة جدا مع روسيا والصين” هو “كلام مبالغ فيه”، موضحا أن لدى بلاده “علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع كلا الدولتين وهي تقتني منتجاتهما عندما لا تستطيع الولايات المتحدة تلبية احتياجاتها في المعدات المهمة”.

واختتم العتيبة رسالته إلى السيناتور الأمريكي بالقول إن “الإمارات تعتبر الولايات المتحدة شريكاً مختاراً في مجال الأمن”، مضيفاً “نريد معدات دفاعية وتدريباً وتنسيقا من الولايات المتحدة، لأن هذا الأمر يحظى بالأهمية القصوى في أخطر منطقة بالعالم لحمايتنا ومصالحنا وقيمنا المشتركة مع الولايات المتحدة”، على حد تعبير السفير.

المصدر: روسيا اليوم