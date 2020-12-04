4 قتلى في محطة لمعالجة المياه في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل أربعة أشخاص امس في انفجار حوض كيميائي في محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ضواحي مدينة بريستول جنوب غرب إنكلترا، كما اعلنت “وكالة فرانس برس”.

وقال مفوض الشرطة في بريستول مارك روناكريس في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون البريطاني “إن الشرطة تلقت اتصالا لطلب المساعدة حوالى الساعة 11,20 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش بعد الانفجار في ميناء إيفونموث”.

وأوضح أن “الضحايا هم ثلاثة موظفين في شركة (ويسكيس ووتر) لتوريد المياه ومقاول”، وقال “إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة شخص بجروح لكن حياته ليست في خطر، لن نطلق تكهنات بشأن الانفجار لكن يمكنني مع ذلك أن أؤكد أن الحادثة لا تعتبر ذات طبيعة إرهابية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية