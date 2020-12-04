تشاووش أوغلو: لا يحق لأحد التشكيك بعضوية تركيا في “الناتو”

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه “لا يحق لأحد أن يضع علامات استفهام حول عضوية تركيا” في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال في كلمته عبر “الفيديو كونفرنس” في النسخة السادسة لـ”منتدى حوار المتوسط” الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الدولي للدراسات السياسية (ISPI): “تركيا حليف قوي للناتو، وهي بين الحلفاء الخمسة الأوائل الذين يقدمون مساهمات لعملياته وميزانيته”.

وبالنسبة للوضع في شرق المتوسط لفت إلى أن “قبرص تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في المنطقة منذ عام 2003، وتقوم بمبادرات من جانب واحد رغم اعتراضات تركيا”.

وأضاف: “قبل بضع سنوات فقط تم اكتشاف موارد هيدروكربونية كبيرة في المنطقة، ومعظمنا اعتقد أن هذا الاكتشاف فرصة للجميع من أجل التعاون والرفاه”.

وتابع: “نتمنى أن يتم تطوير الموارد في شرق المتوسط لصالح الجميع، لكن بعض الدول تصرفت بطريقة معاكسة”.

وقال: “أبواب تركيا مفتوحة على مصراعيها من أجل الحوار. هناك مخرج من الأزمة، وهو مؤتمر شرق المتوسط الذي يشكل فرصة لخلق بيئة مواتية للتعاون وهذا هو اقتراحنا”.

وأشار إلى أن مندوب بلاده سيعقد لقاء مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل وسيناقش تنظيم المؤتمر.

المصدر: وكالة الاناضول