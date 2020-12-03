الرئيس بري: لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على “وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر”.

وسأل الرئيس بري الخميس “طالما ان الهدف من الحكومة هو تطبيق الاصلاحات ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين التي صدرت منذ عشرات السنين سيما قانون الكهرباء وطالما هناك اتفاق على حكومة اختصاصيين وعدم انتماء اي شخص من أعضائها لأي طرف أو حزب ، واذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول أكثر، فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟”.

وأشار الرئيس بري الى ان “لا مجال في هذا الاطار للمزايدات والنكايات والانتقاء بل السير بالتوازي كما نص القرار من دون تدخلات مع القضاء”، وتابع “بهذا وحده يتبين الغث من الثمين والمرتكب من البريء وليس بالاستعراضات الاعلامية والغوغائية والغرف السود”.

واكد الرئيس بري ان “اللبنانيين مجمعون على ذات الهدف الانقاذي والذي يتمثل بالمبادرة الفرنسية كما ان المجلس النيابي يتحرك على هذا الصعيد”، لافتا الى ان “قرار مجلس النواب الاخير الداعي الى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسع اضافة الى اقراره العديد من القوانين الاصلاحية يندرج في هذا السياق”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري المنسق الخاص للأمين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، حيث تم عرض للاوضاع العامة في البلاد على ضوء الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأفاد المكتب الاعلامي في رئاسة المجلس النيابي ان “الزيارة كانت مناسبة شكر فيها رئيس المجلس الجهود الفرنسية والأممية والدول الصديقة التي شاركت في مؤتمر دعم لبنان والنتائج التي خلص إليها”، وتابع “كما تطرق اللقاء الى القرار الذي اتخذه المجلس النيابي بالاجماع مؤيدا التدقيق الجنائي على ان يطال الوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق كافة”.

كما استقبل الرئيس بري وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط السيد جيمس كليفيرلي في حضور السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ حيث تناول البحث آخر المستجدات والاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد لا سيما الوضعين المالي والاقتصادي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام