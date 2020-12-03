أكثر من 1300 إصابة جديدة بـ “كوفيد 19” في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الخميس، الكشف عن 1317 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 172751. وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت عن وفاة 5 مرضى جراء تداعيات “كوفيد 19″؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 585 حالة. وسجلت الوزارة شفاء 655 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض؛ ليصبح مجموع حالات الشفاء 157035. وتعتبر الإمارات أكثر دول الخليج تسجيلا لحالات “كوفيد 19” في الفترة الحالية؛ وتأتي في المركز الخامس عربيا، والـ 42 عالميا.

المصدر: سبوتنيك