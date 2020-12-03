بركات: انهيار البلد ماليا واقتصاديا سيؤدي الى ضرب الاستقرار والأمن

اشار الأمين العام للحزب الديمرقراطي ال​لبنان​ي ​وليد بركات​ الى أن “ما وصلنا إليه قد يكون أخطر ما تتعرّض له الدول في ​العالم​ أجمع، فانهيار البلد مالياً واقتصادياً بالسرعة التي حصلت، والحديث عن رفع الدعم الذي نرفضه بالمطلق، كل ذلك سيؤدّي إلى ضرب الإستقرار و​الأمن​ في الداخل، وهذا ما لا نتمناه، وكان رئيس الحزب الأمير ​طلال أرسلان​ أول من حذّر من عواقب النظام الحالي القائم في البلد، وناشد من أكثر من 10 سنوات إلى عقد نظام سياسي جديد قبل الانهيار الكلّي للبنان؛ ودعا بركات إلى تشكيل ​حكومة​ انقاذ حقيقية جامعة يتحمّل فيها الجميع مسؤولية انقاذ الوضع والقيام بالإصلاحات المطلوبة”.

ولفت بركات خلال حفل قسم اليمين الحزبي لـ 40 منتسباً جديداً إلى صفوف الحزب في ​مسرح مدينة الشويفات​، الى انه “بالرغم من كل الحملات التي نشهدها و​الفساد​ المستشري في وطننا، والإنتفاضات بوجه المنظومة الحاكمة، إلاّ أن الجميع يعلم أننا وإن شاركنا على مدى ثلاثة عقود مضت في الحكم، إلا أن مشاركتنا كانت في الشكل ومن باب إثبات الوجود، ولم نكن يوماً مشاركين في تقاسم الحصص والغنائم والفساد، ولم نجمع الثروات من مال الشعب و​الدولة​، والمل يشهد على ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام