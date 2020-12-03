الفرزلي: نحن على أبواب نفاد الاحتياط والكرة في ملعب الحكومة

أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي “أننا على أبواب نفاد احتياط المصرف المركزي، من هنا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس”. ولفت في حديث إذاعي، الى أن “الخطورة كانت في عدم عقد الاجتماع”.

وطالب الفرزلي حكومة تصريف الأعمال “بتفعيل دورها في موضوع ترشيد الدعم لما له من أهمية”. وأكد “دور المجلس النيابي في الضغط على الحكومة”، معتبرا أن “الكرة هي في الاساس في ملعبها”.

وعن تشكيل الحكومة، جدد الفرزلي التبشير “بقرب ولادتها”، قائلا: “أعتقد أن الحكومة ستؤلف في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام