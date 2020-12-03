ترامب: منظومتنا الانتخابية تتعرض لهجوم منسق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على حماية المنظومة الانتخابية الأمريكية مما وصفه بـ “تزوير ضخم” لنتائج التصويت، مشيرا إلى أنها تتعرض لـ “هجوم منسق”، حسب قوله.

وقال ترامب في خطاب مصور، نشره عبر “تويتر”، يوم الأربعاء: “أود أن أقدم تحديثا بشأن جهودنا المستمرة للكشف عن تزوير ضخم لنتائج التصويت والمخالفات التي ارتكبت خلال انتخابات 3 نوفمبر التي طال أمدها بشكل سخيف”.

وتابع: “كان عندنا ما كنا نسميه يوم الانتخابات، والآن لدينا أيام وأسابيع وأشهر الانتخابات، وحدث الكثير من الأمور السيئة أثناء هذه الفترة السخيفة”.

وأكد: “بصفتي رئيسا ليس أمامي أي واجب أعلى من حماية قوانين ودستور الولايات المتحدة، ولذلك فإنني عازم على حماية منظومتنا الانتخابية التي تتعرض الآن لهجوم منسق وحصار”.

وأشار إلى أنه “خلال الأيام التي عقبت الانتخابات رأينا محاولة ممنهجة لإعلان الفائز، بينما كان فرز الأصوات في الولايات الأساسية مستمرا”.

وأضاف: “يجب ضمان استمرار العملية الدستورية، ونعتزم حماية نزاهة التصويت من خلال ضمان احتساب كل استمارة شرعية وعدم احتساب أي استمارة غير شرعية”.

يذكر أن تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة تشير إلى فوز منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن، لكن ترامب لم يعترف بهزيمته، وتحدث أكثر من مرة عن “تزوير” نتائج التصويت، ورفع العديد من الدعاوى القضائية، التي رفضت المحاكم الأمريكية معظمها حتى الآن.

المصدر: وكالات