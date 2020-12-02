“الصحة العالمية”: لن تكفينا اللقاحات لمنع انتشار إصابات كورونا في الأشهر القادمة

قال مدير برامج الطوارئ في “منظمة الصحة العالمية” مايكل رايان إن “اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة”.

وأضاف رايان “لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر”، داعيا “الناس إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس”.

وكانت المنظمة توقعت أن تبدأ توريدات اللقاحات في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، وذكرت أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا مرشحا يجري اختبارها على البشر.

المصدر: روسيا اليوم