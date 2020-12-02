السفير جلالي: الرد الاستراتيجي على ارهاب الدولة حق طبيعي لايران

رأى السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي أن “الرد الاستراتيجي على ارهاب الدولة حق طبيعي، ولا يمكن غض النظر عنه من قبل ايران”. جاء ذلك في تغريدة باللغة الروسية للسفير جلالي حول عملية الاغتيال الارهابية للعالم النووي والدفاعي الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة.

وكتب السفير الايراني أن “ارهاب الدولة يهدف إلى وقف نمو العلم والتكنولوجيا النووية السلمية في مجال الأمن القومي يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الانسانية وقواعد القوانين الدولية وأن الرد الاستراتيجي على ذلك يعد حقاً طبيعياً ولا يمكن غض النظر عنه من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية”. وأضاف أن “الادانة الصريحة للارهاب بكل اشكاله بالترافق مع اجراءات عملية من قبل جميع الدول، تعد السبيل الوحيد للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم”.

المصدر: فارس