احراق صور للعاهل السعودي محمد بن سلمان داخل مخيم البداوي وذلك خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للتطبيع الخليجي مع العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 11:38

احراق صور للعاهل السعودي محمد بن سلمان داخل مخيم البداوي وذلك خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للتطبيع الخليجي مع العدو

منذ 31 mins 2 December، 2020
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