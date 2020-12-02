حصيلة ضحايا كورونا في موسكو تتجاوز الـ 9 آلاف

أظهرت بيانات مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الفيروس في العاصمة الروسية تجاوزت الـ 9 آلاف حالة بعد تسجيل 75 وفاة جديدة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9053 شخصا.

وانخفض المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة الثلاثاء مقارنة بيوم الاثنين، حيث تم تسجيل 76 وفاة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر الماضي حاجز المليوني حالة، وبلغ حوالي مليونين و322 ألفا حتى يوم الثلاثاء.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 612 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء. وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 458 ألف شخص.

المصدر: روسيا اليوم