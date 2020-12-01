التقرير اليومي لمستشفى الحريري الجامعي: 323 عدد الفحوصات ولا حالات وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 23:32

التقرير اليومي لمستشفى الحريري الجامعي: 323 عدد الفحوصات ولا حالات وفاة

منذ 2 ساعة 1 December، 2020
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

اظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 وبالأرقام، الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 743 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 33.

– حالات وفاة: 0.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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