تسجيل 40 إصابة بكورونا في قضاء صور

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، “وبناء على تقرير رئيس طبابة القضاء، تسجيل 40 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”.

والإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:

– شحور: 8

– البرج الشمالي: 4

-البص: 4

– العباسية: 4

– صور: 3

– قانا: 3

– الحوش: 2

– دبعال: 2

– برج رحال: 1

– معركة: 1

– جويا: 1

– البازورية: 1

– الكنيسة: 1

– الحلوسية: 1

– ديركيفا: 1

– معروب: 1

– بافلية: 1

– المعشوق: 1

وسجل اليوم حالة وفاة لمسن مصاب ب covid-19 يعاني من أمراض مزمنة.

وقد ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 3450 مصابا. توزعوا على الشكل الآتي:

– 238 حالة وافدة (3حالات وفاة)

– 3212 حالة محلية بينها 561 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و64 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، و 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) 42 حالة وفاة محلية.

وقد تماثل 1810 منهم الى الشفاء في شكل تام، بينهم 815 شفاء مخبري و 995 شفاء زمني.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة نصحت وحدة إدارة الكوارث لجميع القاطنين في قضاء صور، الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام