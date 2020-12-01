“لجنة الاسير سكاف” استنكرت اغتيال الشهيد محسن فخري زاده

استنكرت “لجنة أصدقاء عميد الاسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” عملية اغتيال رئيس مؤسسة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الايرانية العالم الشهيد محسن فخري زاده على يد قوى الشر.

واعتبرت اللجنة الثلاثاء ان “هذا العمل الجبان لن يثني الجمهورية الإسلامية الايرانية عن متابعة مسيرتها في تطوير قدراتها العسكرية التي اصبحت تشكل رعبا للكيان الغاصب و للادارة الأميركية”.

وتوجهت اللجنة “بأحر التعازي والتبريكات الى القيادة والشعب الايراني” وأكدت ان “القوى المؤمنة بخيار المواجهة مع المحور الصهيوني – الأميركي وأعوانهم في المنطقة على ثقة تامة بان الجمهورية الإسلامية ستمضي على نهج الشهيد الكبير محسن فخري زاده حتى زوال الكيان الصهيوني وتحقيق الإنتصار الكبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام