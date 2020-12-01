الرئيس روحاني: الأعداء عجزوا طيلة عامين ونصف من تبنيهم سياسة الضغوط القصوى ضدنا في تحقيق هدف تعطيل الاقتصاد الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 12:54

الرئيس روحاني: الأعداء عجزوا طيلة عامين ونصف من تبنيهم سياسة الضغوط القصوى ضدنا في تحقيق هدف تعطيل الاقتصاد الايراني

منذ 41 mins 1 December، 2020
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