حماس ترحب ببيان الرئاسة المصرية بعد لقاء الرئيسين السيسي وعباس

رحبت حركة حماس بيان الرئاسة المصرية الذي صدر في أعقاب لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني، والذي أكدت فيه الرئاسة المصرية على استمرار جهود القاهرة في تخفيف معاناة الأهالي في قطاع غزة، وصولًا إلى إنهاء معاناة الحصار بما يعكس طبيعة العلاقة الراسخة بين مصر وشعبنا الفلسطيني والأهل في غزة، بحسب بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو.

وقال النونو “كما نرحب بتأكيد مصر على استمرار الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ونؤكد تجاوبنا في الماضي والحاضر مع هذه الجهود المقدرة لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام وبناء المرجعيات القيادية والوطنية والسياسية على أساس الشراكة في الإدارة والقرار”.

المصدر: المنار