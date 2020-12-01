بالفيديو | ايران تودع الشهيد فخري زاده بمراسم خاصة وبحضور قادة سياسيين وعسكريين

أدى مسؤولون إيرانيون صباح اليوم السبت صلاة الميت على جثمان العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده، ضمن مراسم التشييع الرسمية التي تقام للشهيد، بحضور قادة سياسيين وعسكريين وذوي الشهيد. وبدأ حفل التشييع الرسمي للعالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة في العاصمة طهران.

واقتصرت مراسم التشييع على كبار القادة العسكريين من دون مشاركة جماهيرية بسبب وباء كورونا. وجرت المراسم في مرقد السيدة المعصومة (ع) بمدينة قم المقدسة، حيث اقتصر الحضور على عدد من كبار المسؤولين وعائلة الفقيد.

وكان الجثمان قد شيع أيضا في مرقد الإمام علي بنِ موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران.

المصدر: يونيوز