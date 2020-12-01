منظمة الصحة العالمية تتعهد بكشف مصدر فيروس كورونا تدعو لـ”عدم تسييس” أصله

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء “كوفيد-19”.

ورفض تيدروس أدهانوم غيبريسوس اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وصرح مدير منظمة الصحة العالمية: “نريد أن نعرف المصدر، وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته”، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا إلى الصين.

وفي السياق، دعا المدير العام للمنظمة، إلى عدم تسييس عملية البحث عن أصل فيروس كورونا، “لأن ذلك من شأنه أن يخلق حواجز أمام معرفة الحقيقة”.

وشدد غيبريسوس على “أننا نحتاج إلى معرفة أصل هذا الفيروس لأنه يمكن أن يساعدنا في منع تفشي المرض في المستقبل”، مؤكدا أنه “لا يوجد شيء نخفيه… نريد أن نعرف الأصل وهذا كل شيء”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة إلى المنظمة حيال تعاملها مع الفيروس عند بداية ظهوره في الصين.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1.460.018 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الاثنين.

وأصيب أكثر من 62 مليونا و732 ألفا و520 شخصا في العالم بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى عدد من الوفيات (266887) تليها البرازيل (172833) والهند (137139) والمكسيك (105655) وبريطانيا (58245).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية