6 فوائد صحية لعصير الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الكثير من العناصر الغذائية التي تساهم في بناء جسم الإنسان وزيادة قدرته على آداء الوظائف الحيوية ومكافحة العديد من الأمراض.

وبينما يتناول البعض ثمار الأفوكادو مباشرة لفوائدها الكثيرة للجسم، يفضل آخرون تناول عصير الأفوكادو لطعمه اللذيذ، إضافة إلى كونه مصدر جيدا لحمض الفوليك والبروتين والحديد والبوتاسيوم والعديد من العناصر الأخرى، بحسب موقع “هيلث لاين” الأمريكي الذي أورد مجموعة من أبرز الفوائد الغذائية لعصير الأفوكادو.

1- صحة القلب

يساهم عصير الأفوكادو في تعزيز صحة القلب لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، إضافة إلى أنه يساهم في ضبط ضغط الدم ويساعد الجسم في التخلص من الكوليسترول.

2- فقدان الوزن

رغم أن عصير الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية إلا أنه من المشروبات المناسبة لمن يريدون خسارة الوزن لأنه يساهم في زيادة الشعور بالامتلاء وبالتالي يجعلك أقل إقبالا على تناول المزيد من الطعام.

3- يساهم في حماية العيون

يساهم الأفوكادو في حماية صحة العين وتقليل الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، لأنه يساهم في تعزيز امتصاص مضادات الأكسدة في الجسم.

4- يساعد في عملية الهضم

يحتاج الجسم للعديد من الفيتامينات لكن بعضها لا يتم الحصول عليه بسبب عدم قدرة المعدة على امتصاصه إلا في وجود عوامل مساعدة وهو ما تقوم به الدهون الأحادية غير المشبعة التي يحتوي عليها عصير الأفوكادو.

5- مكافحة الأمراض

يساعد تناول الأفوكادو في دعم قدرة الجسم على مكافحة العديد من الأمراض والتقليل من خطر الإصابة بها، إضافة إلى دوره في تعزيز صحة المخ وحماية البشرة.

6- مصدر لطاقة الجسم

يحتوي الأفوكادو على العديد من المواد النباتية التي تلعب دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، كما أنه يعد مصدر جيدا لحصول الجسم على الطاقة خاصة لمرضى السكري لأنه لا يحتوي على كمية كبيرة من السكريات.

المصدر: سبوتنيك