مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 29-11-2020

اَلا واِنَ القرارَ بفتحِ البلدِ قد اتُخذ ، وبغضِّ النظرِ عن صوابيتِه أو خَطإه ، لا شكَ أنَ هناكَ مِنطقةً وُسطى بينَ الاقفالِ والفقرِ عبرَ تشاركِ المسؤوليةِ بينَ الدولةِ والفرد. فكما إنَّ النظافةَ والحمايةَ الشخصيةَ امرٌ فطريٌ لا يحتاجُ الى قراراتٍ حكوميةٍ ودورياتٍ عسكرية ، فانَ غيابَ الدولةِ عن دورها يشجعُ على التفلتِ من أبسطِ قواعدِ الانضباط . فلا مناصَ كما يقولُ وزيرُ الصحةِ حمد حسن من الثلاثي الآمن: الكمامة، التعقيم ، والتباعد.

وتباعدٌ عن تباعدٍ يَختلف ، فانقطاعُ الاطرافِ المعنيينَ بتشكيلِ الحكومةِ عن التواصلِ يتسببُ بتفشي فيروس تعطيلِ التأليفِ والبلد، فهل نشهدُ لقاءاتٍ على نيةِ التشكيلِ استباقاً للخطوةِ الفرنسيةِ بتنظيمِ المؤتمرِ الاقتصاديِ بعدَ أيام؟ المصادرُ لا تستبعدُ ذلك ، الا انَ المشكلةَ في اصرارِ البعضِ على النسخةِ القديمةِ من التشكيلِ من دونِ ايِ تنقيحاتٍ تُحدِثُ بعضَ الانفراجاتِ في المشهد.

في الاقليم، هناكَ من يسعى دائماً لتعقيدِ المشهد، وما استضافتهُ مدينةُ مشهد في الجمهوريةِ الاسلاميةِ خيرُ دليل.

الشهيد محسن فخري زادة كانَ اليومَ في ضيافةِ الامامِ عليِّ بنِ موسى الرضا في المدينةِ المقدسة، والمشهدُ هناكَ اختلطَ بينَ دموعِ الوداعِ لمن تَركَ ارثاً قيماً لا تمحوهُ التصفيةُ الجسدية ، والدعواتِ للانتقامِ والرد ، الردُّ الذي بدأَ فعلاً من قبلِ مجلسِ الشورى الاسلامي عبرَ التصويتِ على رفعِ مستوى تخصيبِ اليورانيوم الى عشرينَ بالمئةِ ووقفِ التعاونِ معَ المنظمةِ الدوليةِ للطاقةِ الذرية، ردٌ يدركُ مستوى التصعيدِ فيهِ من يُحيكونَ المكائدَ ليلَ نهارَ لوقفِ البرنامجِ النووي الايراني، على أنه ليسَ الردَّ الوحيدَّ بحسبِ ما يوضحُ القادةُ العسكريون، فحرسُ الثورةِ الاسلاميةِ يؤكدُ على ردٍّ آخرَ يردعُ المجرمين ، في وقتٍ خلَصت نتائجُ التحقيقاتِ الاوليةِ بحسبِ لجنةِ الخارجيةِ في مجلسِ الشورى الى تورطِ كيانِ الاحتلالِ في الجريمة.

المصدر: قناة المنار