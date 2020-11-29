“بوكو حرام” تقتل عشرات المدنيين في نيجيريا

أقدم مسلحون من من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، على قتل ما لا يقل عن 110 من المزارعين المدنيين يوم أمس، في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن إدوارد كالون منسق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لنيجيريا قوله: “وصل المسلحون بعد ظهر اليوم على دراجات نارية الى الحقول، وقاموا بقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص “.

وأشار ممثل الأمم المتحدة، إلى أن الهجوم أسفر كذلك، عن وقوع عدد كبير من الجرحى.

في وقت سابق، تحدثت “فرانس برس”، عن وقوع 70 قتيلا خلال الهجوم.

ونقلت الوكالة عن حاكم المنطقة، أن الإرهابيين قتلوا المزارعين عندما كانوا يعملون في الحقول.

وتفجر إرهاب “بوكو حرام”، لأول مرة في شمال شرق نيجيريا في 2009 قبل أن يمتد إلى تشاد والنيجر وشمال الكاميرون وتسبب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص.

المصدر: ا ف ب