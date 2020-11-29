الوزير حمد حسن : تمكّنا من تثبيت نسبة الاصابات بكورونا على 15 بالمئة على امل ان تنخفض هذه النسبة بدءا من الاسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2020 - 18:56
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السعودية: قوات الامن تنفذ حملة مداهمات في بلدة العوامية شرقي المملكة وتعتقل عددا من المواطنين
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
محكمة استئناف فدرالية ترفض طعناً تقدّم به ترامب في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا
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أ ف ب: أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء كوفيد-19
تخفيف القيود الصحية في الأرجنتين بعد انخفاض الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوزير حمد حسن : تمكّنا من تثبيت نسبة الاصابات بكورونا على 15 بالمئة على امل ان تنخفض هذه النسبة بدءا من الاسبوع المقبل
منذ 1 ساعة
29 November، 2020
حمد حسن
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