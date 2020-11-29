الوزير حمد حسن : تمكّنا من تثبيت نسبة الاصابات بكورونا على 15 بالمئة على امل ان تنخفض هذه النسبة بدءا من الاسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2020 - 18:56

الوزير حمد حسن : تمكّنا من تثبيت نسبة الاصابات بكورونا على 15 بالمئة على امل ان تنخفض هذه النسبة بدءا من الاسبوع المقبل

منذ 1 ساعة 29 November، 2020
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