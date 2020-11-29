الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 29 اعتداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2020 - 01:20

الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 29 اعتداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 29 November، 2020
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