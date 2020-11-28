كهرباء لبنان: انفصال مجموعات الإنتاج عن الشبكة والفرق الفنية تعمل لإعادة التغذية تدريجيا إلى مختلف المناطق

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان “أنه، عند حوالى الساعة 12.50 من ظهر يوم السبت الواقع فيه 28/11/2020، تعرضت الشبكة الكهربائية إلى صدمة نتيجة الطقس العاصف، مما أدى الى انفصال خط الزهراني – عرمون 220 ك.ف، وخطي الجية – الجمهور رقم 3 و4 توتر 150 ك.ف. وكابل الجمهور – البسطة رقم 1 توتر 150 ك.ف.، الأمر الذي أدى بدوره الى انفصال المجموعات الإنتاجية في كل من معملي دير عمار والزهراني عن الشبكة، ثم تلتهما سائر مجموعات الإنتاج.

بناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا الى الخدمة، وتاليا إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا الى مختلف المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام