الحشد الشعبي يصد هجومين لداعش ضمن قاطع ناحية الزاب وعلى نقطة النكار في قاطع الدبس جنوب غرب كركوك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 23:18

الحشد الشعبي يصد هجومين لداعش ضمن قاطع ناحية الزاب وعلى نقطة النكار في قاطع الدبس جنوب غرب كركوك

منذ 1 ساعة 28 November، 2020
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