المقداد خلال اتصال هاتفي مع ظريف: سوريا تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 23:18

المقداد خلال اتصال هاتفي مع ظريف: سوريا تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

منذ 1 ساعة 28 November، 2020
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