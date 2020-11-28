المقداد خلال اتصال هاتفي مع ظريف: سوريا تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 23:18
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1696 اصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الإمام السيد علي الخامنئي يعزي باستشهاد العالم محسن فخري زاده ويؤكّد على المعاقبة الحتمية لمنفذيها والآمرين بها
الإمام الخامنئي: العالم البارز في المجال النووي والدفاعي الشهيد فخري زاده اغتيل على أيدي العملاء المجرمين والأشقياء
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يتهم "إسرائيل" باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده والتصرف كعميلة للاستكبار العالمي
الشيخ روحاني: ليعلم الأعداء أن شعبنا وقادته يتمتعون بالشجاعة والغيرة وسيردون على جريمة اغتيال فخري زاده في الوقت المناسب
وزير الأمن الإيراني السيد محمود علوي: القوى الأمنية بدأت عملية الكشف عن العناصر الإرهابية الضالعة باغتيال فخري زاده
إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن: هناك مؤشرات خطيرة على ضلوع "إسرائيل" في اغتيال العالم النووي فخري زاده
إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن: نحتفظ بحق الدفاع عن نفسنا واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبنا
إعلام العدو: إعلان حالة التأهب القصوى في السفارات "الإسرائيلية" بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام
حزب الله يدين بشدة العملية الإرهابية الآثمة التي أدت إلى استشهاد العالم والأستاذ الجامعي المرموق محسن فخري زاده
حزب الله: نقف بجانب الجمهورية الإسلامية بمواجهة المؤامرات الخارجية والحلف الجديد من الكيان الصهيوني وعدد من دول المنطقة
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قادرة على مواجهة المخاطر وكشف الجناة والمجرمين وقطع اليد التي تمتد إلى علمائها ومسؤوليها
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قادرة على مواجهة إرهاب الدولة الذي يمثله الكيان الغاصب ومن يوفر الحماية والمظلة لإرهابه
رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان: اغتيال فخري زاده عمل إجرامي جبان لن يثني إيران عن امتلاك عناصر القوة
الشيخ علي الخطيب يتصل بقائم بأعمال السفارة الايرانية معزيا باستشهاد "زادة" ويستنكر جريمة الاغتيال الإرهابية
حركة أمل تدين اغتيال العالم فخري زاده الباحث المتميز الذي شكل بمسيرته العلمية رمزاً متميزاً للشعب الإيراني الصديق
حركة أمل تتقدم بالتعازي من القيادة الإيرانية وشعبها وعائلة الشهيد وتعتبر أن استشهاده سيزيد إيران صلابة بمواجهة الأعداء
الاتحاد الأوروبي: مقتل العالم النووي محسن فخري زاده عمل إجرامي يتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان
الخارجية الألمانية: اغتيال فخري زاده يزيد التعقيد ويجب الحفاظ على إطار الحوار مع إيران لحل الخلاف حول برنامجها النووي
متظاهرون يضرمون النار وسط العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على قانون الامن الشامل
وزير الخارجية القطري يدين في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني اغتيال زاده ويعتبره بمثابة سكب المزيد من الزيت على النار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يعرب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عن تعازيه باستشهاد العالم زاده
قائد قوة القدس في الحرس الثوري اسماعيل قاآني: الانتقام لدم فخري زاده آت وسيكون بتكاتف القوات الايرانية بكل تشكيلاتها
الأمم المتحدة تدعو إلى "ضبط النفس" عقب اغتيال العالم زادة وتدين اي اغتيال او قتل خارج اطار القانون
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب: اغتيال العالم محسن فخري زادة عمل ارهابي ونحن نعارص عدم الشرعية في الساحة العالمية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
محكمة استئناف فدرالية ترفض طعناً تقدّم به ترامب في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا
السلطات الصحية في مدينة لوس أنجليس الأميركية تحظر معظم التجمعات العامة والخاصة بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19
أ ف ب: أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء كوفيد-19
تخفيف القيود الصحية في الأرجنتين بعد انخفاض الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المقداد خلال اتصال هاتفي مع ظريف: سوريا تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده
منذ 1 ساعة
28 November، 2020
اغتيال فخري زاده
الخارجية السورية
ظريف
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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الأمم المتحدة تدعو إلى “ضبط النفس” عقب اغتيال عالم إيراني
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هنية يتصل بظريف ويعرب عن تعازيه باستشهاد زاده وإدانته لهذا العمل الإرهابي
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