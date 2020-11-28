شريم: مشكلتنا مع المصرف المركزي هي الشفافية

اعتبرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان غادة شريم أن “البدء بالتدقيق في مصرف لبنان سيوصلنا الى الوزرات والإدارات، وما حصل أمس في مجلس النواب أكد المؤكد”.

وقالت شريم السبت “من دون التدقيق الجنائي لن نتمكن من الحصول على أي دعم دولي”، وتابعت “الحقيقة واضحة، نريد تدقيقا جنائيا للخروج من الأزمة. ووزارة المهجرين كما كل الوزرات ستخضع للتدقيق”.

وأضافت شريم “يجب أن نبدأ بالتدقيق في مصرف لبنان وعلى الشعب أن يدافع عن هذا التدقيق لأنه خشبة الخلاص وباب أساسي لكشف الحقائق”، وتابعت “مشكلتنا مع المركزي هي الشفافية لأن الأرقام لا تزال الشفافية مطلوبة أكثر من أي وقت”.

وشددت شريم على “استحالة بناء أي خطة عمل على أساس غير ثابت وغير واضح، فعلى أساس أرقام المركزي نسير على طريق ترشيد الدعم”، متمنية أن “يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اطلع الرئيس ميشال عون على الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام