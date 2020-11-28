الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات صينية وروسية متهمة بدعم نووي إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات صينية وروسية “متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني”، حسب زعم بومبيو. وقال بومبيو في بيان “فرضنا إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما “شنغدو بِست نيو ماتيريالز” و”زيبو إيليم ترايد”، وعلى شركتين مقرّهما في روسيا هما “نيلكو غروب” و”جوينت ستوك كومباني إيليكون”.

وبحسب زعم البيان، “وفرت هذه الشركات تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني”، مشيراً إلى أنها “ستُواجه قيودا لمدة عامين”. وتابع بومبيو ، قائلا “سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدرتها النووية”. يُذكر أن واشنطن فرضت الأربعاء، إجراءات عقابية على شركتين مقرهما في الصين هما “شنغدو بِست نيو ماتيريالز” و”زيبو إيليم ترايد”، وعلى شركتين مقرهما في روسيا هما “نيلكو غروب” و”جوينت ستوك كومباني إيليكون”.

المصدر: سبوتنيك