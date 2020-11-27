الشيخ نعيم قاسم: نحن ندين هذا الاعتداء الآثم ونرى ان الرد على هذه الجريمة هو بيد المعنيين بايران ولكن هو عنوان شرف وكرامة ونحن لا تهزنا الاغتيالات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 22:56

الشيخ نعيم قاسم: نحن ندين هذا الاعتداء الآثم ونرى ان الرد على هذه الجريمة هو بيد المعنيين بايران ولكن هو عنوان شرف وكرامة ونحن لا تهزنا الاغتيالات

منذ 1 ساعة 27 November، 2020
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