المفتي قبلان عزى بالشهيد محسن فخري زاده: ايران عاشت بالشهداء

تقدم “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “من الشعب الإيراني الكريم، لا سيما من السيد القائد الإمام الخامنئي وكل القيادة الإيرانية والمجمعات العلمية، بل من شعوب وقيادات محور المقاومة بأحر التعازي باستشهاد الأخ العزيز رئيس منظمة الأبحاث والتطوير الشهيد محسن فخري زاده”.

ودان المفتي قبلان الجمعة “هذه الجريمة الأكثر حقدا وطغيانا، والتي ارتكبها طغاة محور الشر”، وأكد أن “الجمهورية الإسلامية عاشت بالشهداء وطالما تحولت شهادة الكبار مفصلا في تاريخ انتصاراتها وانتصار محورها وتقدمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام