المفتي قبلان عزى بالشهيد محسن فخري زاده: ايران عاشت بالشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 21:26

المفتي قبلان عزى بالشهيد محسن فخري زاده: ايران عاشت بالشهداء

منذ 43 mins 27 November، 2020
المفتي الشيخ احمد قبلان
لبنان

تقدم “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “من الشعب الإيراني الكريم، لا سيما من السيد القائد الإمام الخامنئي وكل القيادة الإيرانية والمجمعات العلمية، بل من شعوب وقيادات محور المقاومة بأحر التعازي باستشهاد الأخ العزيز رئيس منظمة الأبحاث والتطوير الشهيد محسن فخري زاده”.

ودان المفتي قبلان الجمعة “هذه الجريمة الأكثر حقدا وطغيانا، والتي ارتكبها طغاة محور الشر”، وأكد أن “الجمهورية الإسلامية عاشت بالشهداء وطالما تحولت شهادة الكبار مفصلا في تاريخ انتصاراتها وانتصار محورها وتقدمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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