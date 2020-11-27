مصادر المنار: الجهود والمساعي في الملف الحكومي لا تزال تدور حول نفسها

قالت مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة لـ “قناة المنار” إن “الجهود والمساعي في الملف الحكومي لا تزال تدور حول نفسها”، وتابعت “بين اللبنانيين أنفسهم ، لا مساعي باتجاه بعضهم البعض”.

واضافت المصادر “الفرنسيون لم يقدّموا اقتراحا واحدًا لحل العقدة الاساسية في التشكيل اي عقدة الأسماء، بل قدّموا أكثر من اقتراح حول كيفية حلّ هذه العقدة”، وتابعت “لكن لم يرد جواب إيجابي على أي منها”، واوضحت ان “ما يراه الفرنسيون مناسبا ، يُرفض هنا ، وما يرضى به رئيس الجمهورية ، يُرفض من نفس المكان أيضا”.

وقالت المصادر “تحوّل الفرنسيون الى مختصين باستيلاد أفكار خلّاقة لحل عقد التأليف والوصول الى ولادة حكومة”، واضافت “الخارج وما يفعله وما يريده لا يزال يتحكّم بخطوات بعض المعنييين بالتّأليف”، وتابعت “لا يستعجل البعض ولادة الحكومة”.

المصدر: قناة المنار