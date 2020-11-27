السودان يؤكد ضرورة إبرام اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة يضمن سلامة سد الروصيرص

أكد عضو وفد التفاوض بشأن سد النهضة من الجانب السوداني محمد عكود عثمان الجمعة، على “أهمية الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي حتى لا يتأثر خزان الروصيرص، باعتبار قربه من السد الأثيوبي”. ولفت عكود عثمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة المدينة السكنية بالروصيرص للوفد الإعلامي الزائر، إلى “الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لخزان الروصيرص في ري المشاريع القومية في الجزيرة والمناقل والرهد والسوكى وغرب سنار” .

وبيّن عكود عثمان ” أن 70 بالمئة من مشاريع السودان تعتمد على خزان الروصيرص و 20 مليون سوداني يمثلون 50 بالمئة من سكان السودان تقوم حياتهم على مياه النيل الأزرق، وهناك أربعة مليار متر مكعب تخزن سنويا في خزان الروصيرص بعد التعلية تنتظر لري مشروعات زراعية مستقبلية مدروسة في مساحة مليون ونصف مليون فدان سوف تضاف للرقعة الزراعية الحالية”. وجدد عكود “أهمية تغيير منهجية التفاوض ومنح خبراء الاتحاد الأفريقي دور أكبر في التفاوض؛ باعتبارات عدم التوصل إلى أي تقدم في الجولات السابقة”.

المصدر: سبوتنيك