الولايات المتحدة تسجل 110 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة 

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الجمعة، عن تسجيل أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19” و1232 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في الولايات المتحدة. ووفقًا للجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفدرالية والمحلية وغيرها من المصادر المفتوحة، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 110611 إصابة جديدة بـ “كوفيد-19″، وفي اليوم السابق له تم تسجيل 181 ألف إصابة جديدة، بالإضافة إلى 2.3 ألف وفاة بين المرضى المصابين بـ “كوفيد-19”.

يُذكر أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، فقد تجاوز عدد الحالات المسجلة للإصابة بـفيروس “كوفيد – 19” في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء 12.8 مليون حالة، وتوفي أكثر من 263 ألف مصاب بفيروس “كوفيد-“19، وتعافى أكثر من 4.8 مليون شخص مصاب بهذا الفيروس.

المصدر: سبوتنيك