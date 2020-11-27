ألمانيا تقترض 180 مليار يورو في العام 2021

ستستدين ألمانيا 180 مليار يورو في العام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 التي أرغمتها على تمديد القيود حتى كانون الثاني على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان اليوم، بحسب ما افادت “وكالة فرانس برس”.

وأقرت الميزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179,8 مليار يورو في العام 2021 و498,6 مليار يورو من النفقات العامة على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها “وكالة فرانس برس”.

وستسدين ألمانيا حوالى 84 مليار يورو اكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في أيلول قبل حلول الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وفرضت ألمانيا مطلع تشرين الثاني قيودا جديدة مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، ما يلقي بثقله على الاقتصاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية