تصريحات جديدة لترامب حول تزوير الانتخابات في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات الأمريكية، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب “بالتأكيد سأفعل، وأنتم تعرفون ذلك”، لكنه أضاف “إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ”، مضيفا “سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة”.

وقال ترامب تعليقا على نتيجة الانتخابات، إنها “كانت عملية تزوير هائلة” من دون تقديم أي دليل، ووصفَ البنية التحتية لنظام التصويت الأمريكي بأنها شبيهة “بدولة من العالم الثالث”.

وفي وقت سابق الخميس، كتب ترامب على تويتر “كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%”.

وطالب ترامب أنصاره الأربعاء بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى “تزويرها” لضمان فوز بايدن.

في المقابل حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأن الأمريكيين “لن يسمحوا” بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.

المصدر: مواقع