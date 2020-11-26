توقيف سوريين لاقدامهم على نشل اثيوبية في الرملة البيضاء

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 24-11-2020 وفي محلة الرملة البيضاء، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف بالجرم المشهود، كل من: ع.س. (مواليد عام 2002، سوري)، م.ح. (مواليد عام 2002، سوري) وع.ل. (مواليد عام 2002، سوري)، لإقدامهم على نشل سيدة من الجنسية الاثيوبية، وبتفتيشهم جرى ضبط الهاتف داخل جيب (م.ح.).

وقد تعرفت عليهم الضحية واتخذت في حقهم صفة الادعاء الشخصي. وأودعوا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على اشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام