الرئيس بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب

ترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، هادي ابو الحسن وميشال موسى والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.

وخصص الاجتماع لمناقشة جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم غد الجمعة، عند الثانية من بعد الظهر في قصر الاونيسكو، والاجراءات التي يمكن اتخاذها.

من جهة ثانية، سئل الرئيس بري عما ذكره بعض الصحف من أن المجلس النيابي قد تسلم رسالة عن انفجار المرفأ، فأجاب “لقد قمنا باللازم وأجبناه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام